На 6 мая объявлен оранжевый уровень опасности

Будет облачно с прояснениями. Ночью временами дожди, местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5–10 метров в секунду, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15–20 метров. Ночью будет +4…+10 °С, днем – +9…+15 °С.В пятницу, 7 мая, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В дневные часы в южных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, южный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут 1–6 градусов выше нуля, а днем – от +8 °С по северо-западу до +17 °С по юго-востоку Беларуси.В субботу, 8 мая, вновь будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15–20 метров. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +1 °С до +7 °С, а днем синоптики обещают 7–13 градусов выше нуля.