На 31 июля в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за жары

, в Беларуси установится переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, а во второй половине дня по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами синоптики обещают грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +11.. +17 °С, днем – от +24 °С по северу до +31 °С в южных районах республики.в стране будет облачно с прояснениями. Кроме того, в эти дни белорусам стоит запастись зонтами: на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, а в понедельник и град., ветер юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13...+20 °С, днем воздух прогреется до +23...+29 °С, по югу до +30...+31 °С., ветер будет южный с переходом на западный 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 °С по северу до +20 °С по югу, днем – от +19 °С до +26 °С, по юго-востоку будет +27...+32 °С.