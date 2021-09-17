На 30% подорожает отопление в Литве в новом сезоне

Согласно информации представителя государственного совета по регулированию в сфере энергетики Матаса Тапараускаса, на которого ссылается портал, такой рост цен на отопление в Вильнюсе связан с тем, что столичные коммунальные предприятия, в отличие от иных населенных пунктов, используют гораздо больше природного газа. При расчете стоимости применялось во внимание заметное подорожание топлива. С 1 июля в Литве цены на электроэнергию выросли на 8%.Подорожание отопления в республике связано с резким ростом стоимости газа в Европе. Двумя сутками ранее цена 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE достигала 960 долларов.