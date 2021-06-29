На 30 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Завтра, 30 июня, в Беларуси установится переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, а днем в отдельных районах республики синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 °С до +17 °С, а днем – от +25 °С до +31 °С.1 и 2 июля в стране будет облачно с прояснениями.В четверг ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Жителей отдельных регионов Беларуси ожидают сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12… +19 °С, днем воздух прогреется до +29 °С, а по юго-востоку местами и до +31 °С.В пятницу на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а местами сильные. Вдобавок к ним – грозы. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +14… +20 °С, днем – +22… +29 °С.