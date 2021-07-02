На 3 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз

Напомним, что на 2 июля синоптики также объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней., будет облачно с прояснениями. По южной половине страны временами обещают дожди и грозы, местами сильные ливни. Будьте осторожны: в дневные часы в отдельных районах Беларуси прогнозируют град. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 °С до +18 °С, а максимальная днем – от +21 °С до +27 °С., также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах белорусов ждут грозы. Ветер северо-восточный, восточный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12.. +19 °С, днем – +23.. +28 °С., погода сохранится примерно такой же, но станет незначительно теплее. Тоже обещают облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью воздух прогреется до +19 °С, а днем – до +29 °С.