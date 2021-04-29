На 2021 год запланировано проведение семи учений в формате ОДКБ

В формате ОДКБ в текущем году запланировано проведение семи учений, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам прошедшего сегодня в Душанбе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщается на официальном сайте организации.
«Основными формами подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, в том числе и сил специального назначения, являются совместные учения, – сказал Станислав Зась. – На 2021 год запланировано проведение семи учений: «Гром-2021» – в Армении; «Рубеж-2021» – в Кыргызстане; «Нерушимое братство-2021» – в России; «Взаимодействие-2021», «Эшелон-2021», «Поиск-2021», «Кобальт-2021» – в Таджикистане».
Генсек организации также подчеркнул, что в ОДКБ уделяется большое внимание развитию миротворческих сил и их подготовке к применению в операциях по поддержанию мира, в том числе под эгидой Организации Объединенных Наций.
Фото: архив БЕЛТА
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