На 20 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

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Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем главным образом по восточной половине кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, ночью и утром на большей части территории, днем местами порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -1…+5 °С, а днем будет 1–7 градусов тепла.Схожие погодные условия будут наблюдаться и в выходные.В субботу, 21 ноября, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 0… -5 °С, а днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -1 °С до +5 °С.В воскресенье, 22 ноября, опять будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Ночью будет от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем ожидается 0…+7 °С.