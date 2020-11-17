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Мокрый снег, дождь и туман ожидаются в Беларуси 18 ноября

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды на послезавтра объявил оранжевый уровень опасности из-за того, что на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду. Да и завтра тоже будут наблюдаться сложные погодные условия: прогнозируются мокрый снег, дождь, туман и гололедица, сообщили sb.by в Белгидромете. 


Будет облачно. На большей части территории мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 5–10 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет от -5 °С до +1 °С, а днем – от -1 °С до +6 °С. По западу страны ночью прогнозируется 2–7 градусов выше нуля, днем – 7–10 градусов тепла.

В четверг, 19 ноября, облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, днем в северо-западных районах страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы по востоку слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 6–11 метров в секунду, порывы до 14 метров, утром и днем на большей части территории – до 15–20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 0…+7 °С, а днем – от +3 °С до +10 °С. По юго-востоку ночью ожидается 1–2 градуса мороза, днем 1–2 градуса выше нуля.

В пятницу, 20 ноября, на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, ночью и утром местами до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от 0 °С до +7 °С, ночью по юго-востоку подморозит до 1–2 градусов.

Фото: БЕЛТА
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