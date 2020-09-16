На 17 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром по юго-востоку местами слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 5–10 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду, утром местами по северо-западу, днем на большей части территории порывы до 15–20 метров. Столбики термометров в ночные часы покажут +11…+17 °С, в дневные – +14…+20 °С, по юго-востоку – +21…+26 °С.Еще холоднее будет в последующие дни.В пятницу, 18 сентября, облачно с прояснениями. Ночью главным образом по северо-восточной половине страны, днем в северо-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 5–10 метров в секунду, на большей части территории порывы до 15–20 метров. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, а днем – +8…+15 °С, по западу – до +17 °С.В субботу, 19 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 4–9 метров в секунду, в дневные часы порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью будет +2…+7 °С, на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до -2 °С. Днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +13 °С до +19°С, по юго-западу ожидается до +21 °С.