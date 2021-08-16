На 17 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами будут грозы. Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с, при грозах местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 °С до +20 °С, днем – от +20 °С по западу до +34 °С в восточных районах. В Могилевской и Гомельской областях местами воздух прогреется +35 °С., также будет облачно с прояснениями. Местами по стране синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти 4–9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+16 °С, днем – +18...+24 °С., в стране будет преимущественно без осадков. Однако днем местами по северо-западу страны белорусов ждут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром по юго-востоку будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+14 °С, днем – от +18 °С по северо-западу до +26 °С по юго-востоку республики.