На 11 участках Минска 29 июня будут работать мобильные датчики контроля скорости

С 12:00 до 24:00 мобильные устройства будут фиксировать скорость на 41-м и 53-м км МКАД (максимальная разрешенная скорость – 90 км/ч); ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (водителям разрешено ехать со скоростью 60 км/ч); пр.Независимости – ул.Фогеля, где можно передвигаться со скоростью не более 80 км/ч; пр.Независимости, д.45 (60 км/ч) и на пр.Партизанском, д.147 (60 км/ч).С 19:30 до 3:00 датчики будут расположены на ул.Чкалова, д.1 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч); пр.Пушкина, д.70 а, где водителям можно передвигаться со скоростью не выше 60 км/ч; пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60 к.5 (60 км/ч), пр.Независимости, д.161 Б (80 км/ч).ГАИ обращает внимание на данную информацию, а также просит участников дорожного движения соблюдать скоростной режим.