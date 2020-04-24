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  2. N’evergreen, Домрачева и "Песняры". "Спамаш" вновь поддержит врачей онлайн-марафоном

N’evergreen, Домрачева и "Песняры". "Спамаш" вновь поддержит врачей онлайн-марафоном

Второй онлайн-марафон #БеларусьБезCovid, организованный продюсерским центром "Спамаш", состоится в поддержку Витебской областной клинической больницы.

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Марафон стартует 24 апреля ровно в полдень и продлится до позднего вечера. В списке гостей около 30 артистов, которые выступят как в студии, так и выйдут на связь онлайн. Кроме белорусских музыкантов, среди которых "Песняры", Las Vegas, Александр Солодуха, Саша Немо и многие другие, в эфире появятся мировые звезды — певец N’evergreen, экс-солист Deep Purple Джо Лин Тернер и Фабрицио Челентано.

Кроме музыкантов поддержать марафон вызвались комментатор Дмитрий Губерниев и биатлонистка Дарья Домрачева. И это далеко не все!

К слову, это уже второй онлайн-концерт, организованный продюсерским центром "Спамаш". На этот раз он пройдет в поддержку Витебской областной клинической больницы, поэтому все вырученные средства переведут на благотворительный счет медучреждения. Как отмечают организаторы, следить за марафоном в прямом эфире можно на платформе Gigagig.tv, а также на YouTube-канале продюсерского центра "Спамаш" — TheSpamash.

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