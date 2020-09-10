МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).По информации Белстата, индекс потребительских цен за август к июлю 2020-го составил 100,2%, к январю этого года – 102,9%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за август этого года не индексируются.Также, поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 августа 2020 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за август не подлежат.Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была установлена в размере BYN 375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года № 582 и не индексируется.Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).