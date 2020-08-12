МЗКТ выбирает поступательное развитие

На Минском заводе колесных тягачей прошла встреча руководства предприятия с трудовым коллективом и профсоюзным активом. На ней присутствовали около 100 человек.

Обсуждались как производственные вопросы, так общественно-политические. Заводчане поддержали позицию руководства, что в стране завершена выборная кампания, народ Беларуси сделал свой выбор, выбор в пользу мирной и стабильной страны, и всему коллективу МЗКТ нужно продолжить работу на благо своего предприятия и страны.

Итогами встречи в беседе с корреспондентом sb.by поделился начальник управления общественного питания МЗКТ Андрей Вишняков.

– На встрече присутствовали все руководители структурных подразделений. Отрадно, что руководство стремится донести всю информацию в трудовые коллективы. Ведь важно не только ее донести, но и обсудить все вопросы и найти понимание у рабочих. Беседа прошла конструктивно. И каждый мог высказать свою позицию. Мы разделяем позицию администрации предприятия о том, что завод должен работать, а сотрудники должны заниматься своей рабочей деятельностью. И недопустимо участвовать в различного рода несанкционированных мероприятиях и акциях. Мы заводчане должны решать рабочие вопросы. В стране избран законный Президент, и это выбор народа. Наш выбор – за дальнейшее поступательное развитие, не меняя при этом наш правильный и успешный курс. Основное, что должно быть у людей – понимание ситуации. Люди должны трудиться, зарабатывать деньги для себя и для предприятия, не поддаваясь на провокации. Труд воспитывает людей, наполняет их жизнь смыслом, ставит перед человеком определенные цели и ориентиры – без этого нельзя. А самое главное, чтобы на нашей земле, у нас в Беларуси сохранился мир, понимание между людьми и взаимоуважение. Могут быть разные мнения, но мы должны быть едины, потому что Родина у нас одна.

По словам Андрея Вишнякова, завод работает в штатном режиме. А средняя заработная плата на предприятии одна из самых высоких в отрасли.

– Поэтому нет никакого смысла останавливать производство и бастовать, надо работать и кормить свои семьи.