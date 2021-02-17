МЖКХ разъяснило изменение платы за ЖКУ в январе 2021 года

Одной из наиболее ощутимых статей расходов семей при оплате жилищно-коммунальных услуг в зимний период по-прежнему является плата за отопление жилых помещений, размер которой может варьироваться, в том числе и в зависимости от погодных условий. Большинство многоквартирных домов в республике оснащено приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление. Следовательно, сумма платы из месяца в месяц может изменяться при неизменных тарифах и зависит от того, сколько тепла по факту израсходовано. Чем больше площадь квартиры, тем больше тепловой энергии, как правило, расходуется на ее отопление, особенно при похолодании.
Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, «прибавка» за отопление из-за снижения температуры наружного воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания.
– По данным Белгидромета, среднемесячная температура наружного воздуха за декабрь 2020 года составляла минус 0,5 ⁰С по республике, по г. Минску – минус 1,2⁰ С, за январь 2021 года – минус 3,7 ⁰С по республике, по г. Минску – минус 4,5 ⁰С, – пояснили в МЖКХ.
В связи с похолоданием в январе 2021 года расход тепловой энергии, соответственно, увеличился по сравнению с декабрем 2020 года.
– К примеру, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 кв. м в декабре 2020 года было потрачено фактически 1,4852 Гкал, сумма платы составила 30,63 руб., а в январе 2021 года на отопление этой же квартиры расход составил 1,8431 Гкал, сумма платы – 38,01 руб., увеличение платы в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года – 7,38 руб., – обратили внимание в министерстве.
В многоквартирных домах, где нет приборов учета, плата за отопление – постоянная величина в отопительный период (как правило, с октября по апрель) при неизменных тарифах, независимо от того, какая температура на улице и сколько было затрачено тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в квартирах. Перерасчет за отопление по таким домам осуществляется по итогам отопительного периода.
– Обращаем внимание, что при возникновении вопросов по начислению платы за январь 2021 года за разъяснениями потребители вправе обратиться в РСЦ по месту жительства, и в случае обнаружения сбоев в работе приборов учета расхода тепловой энергии или подтверждения иных факторов, повлиявших на сумму начислений, будет производиться перерасчет, – резюмировали в МЖКХ.
Фото: БЕЛТА
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МЖКХ разъяснило изменение платы за ЖКУ в январе 2021 года
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