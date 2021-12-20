Мысливец о выборке для соцопроса: участвовали респонденты со всех регионов страны

В масштабном социологическом опросе «Беларусь. Мнение о будущем» участвовали 10 тысяч человек со всех регионов страны. Благодаря этому была обеспечена высокая репрезентативность исследования. Об этом в эфире ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ заявил директор Института социологии НАН Николай Мысливец.
– Такая выборка не совсем традиционна для обычных исследований, которые проводят и наш Институт социологии, и другие организации. Но в данном случае, определяя именно такую выборочную совокупность, мы исходили из возможности и необходимости использовать респондентов для того, чтобы через них донести до друзей, знакомых, родственников то проблемное поле, которое интересовало социологов и заказчика исследования, – обратил внимание Николай Мысливец.
По мнению эксперта, выборки в 10 тысяч человек достаточно для подобного исследования.
– 10 тысяч – это очень много. Как правило, в рамках тех исследований, которые проводятся в Беларуси по общереспубликанской выборке, опрашивают в пределах тысячи респондентов, [это число] может быть немного меньше или больше, – отметил Николай Мысливец.
– Участвовали [в соцопросе] респонденты, которые живут абсолютно во всех регионах, представляют и крупные города, и сельские населенные пункты. Они также различаются по возрасту. За счет этого и обеспечивается репрезентативность исследования, – резюмировал эксперт.
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