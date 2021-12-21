Мысливец о результатах соцопроса: это основа для принятия управленческих решений

Таким мнением в эфире Первого национального канала Белорусского радио поделился директор Института социологии НАН Николай Мысливец, комментируя итоги масштабного социологического опроса «Беларусь. Мнение о будущем».
– Белорусский народ – это динамично развивающееся общество, которое обладает интеллектуальным, творческим потенциалом. Что принципиально важно, это общество консолидированное, оно готово к тому, чтобы определять, как решать те вопросы, которые для нас актуальны, без чьей-либо помощи.<...> То исследование, которое было проведено, и его результаты сыграют положительную роль, ведь это не просто основа для обсуждения, комментариев и информирования населения, хотя это тоже важно. Но это основа для оперативного тактического и стратегического планирования нашей политики и деятельности в различных направлениях. Это, безусловно, основа для принятия управленческих решений, – обратил внимание эксперт.
Вместе с тем он отметил, что полученные данные важно обсуждать в трудовых, студенческих и школьных коллективах.
– С этой информацией нужно работать. Необходимо не просто доводить ее до каждого человека, но и определяться, что делать дальше, поскольку это принципиально важные репрезентативные данные, – резюмировал Николай Мысливец.