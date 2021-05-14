Глава государства сегодня в течение полутора часов знакомился с ассортиментом торговых рядов на фермерском экорынке, расположенном на площадях торгового комплекса "Валерьяново" в Минском районе, а также тепло общался с фермерами и производителями.
В частности, у торговой точки, где овощами и фруктами торгует "Агрокомбинат "Ждановичи", Главе государства доложили о технологии выращивания экологически чистой продукции, при этом обратили внимание на более низкую урожайность.
Александр Лукашенко также оценил фермерские сыры, приготовленные в личном подсобном хозяйстве "Лiтвiнская гаспадыня" Воложинского района, сделанное в Молодечненском районе масло. Кроме того, Президент остановился у прилавков, где торгуют зеленью, продегустировал травяные чаи от ООО "Аптекарский сад", попробовал яблочные чипсы из Ушачей и целебное облепиховое варенье от Инны Рабчун из деревни Камень Логойского района. Выслушал любопытную информацию о травяных сборах и даже поручил записать рецепты.
Заинтересовался Президент и особенностями копчения мяса и курицы на дровах. Затем – домашними деликатесами из баранины. На экорынке подобными торгует фермер Юрий Мартыненко из Мядельского района. Попробовал хлеб на закваске из русской печи, приготовленный под Минском в деревне Чачково.
Среди посещенных Главой государства объектов – фирменные магазины агрокомбината "Дзержинский", а также охотничьего хозяйства "Красный Бор", где продаются в том числе фирменные колбасы из оленины.
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Фото: БЕЛТА
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Мясные лавки, точки с сырами и зеленью, прилавки с травяными сборами и домашним вареньем. Чем интересовался Президент на экорынке в Валерьяново
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