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  2. Мясникович: все акты по общим рынкам энергоресурсов ЕАЭС должны быть приняты и вступить в силу не позднее 2025 года

Мясникович: все акты по общим рынкам энергоресурсов ЕАЭС должны быть приняты и вступить в силу не позднее 2025 года

Все акты, регулирующие общие рынки энергоресурсов ЕАЭС, должны быть приняты и вступить в силу не позднее 1 января 2025 года. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Он напомнил, что данное решение принято президентами «пятерки», и его реализацию необходимо обеспечить:

Фото: архив БЕЛТА

 Работа над созданием рынка электроэнергии синхронизирована с реализацией программы по общему рынку газа. В рамках выполнения поручения глав государств о более раннем начале функционирования общего рынка газа предусматриваем подготовку к 2022 году проекта соответствующего международного договора, в котором должны найти отражение принципиальные вопросы функционирования общего рынка газа. Рассчитываем, что все государства-члены будут активны в реализации этих важных задач и поддержат усилия ЕЭК.

Михаил Мясникович обратил внимание, что аналогичную нормативную базу предстоит создать и для общих рынков нефти и нефтепродуктов.

 Все акты, регулирующие эти рынки, должны быть приняты и вступить в силу не позднее 1 января 2025 года. Безусловно, одним из чувствительных и ключевых вопросов создания общих рынков энергоресурсов является стоимость тарифа на их транспортировку. Пока не все государства-члены едины в том, чтобы тарифы были гармонизированы. В настоящее время тарифы применяются в рамках национального регулирования. Вместе с тем по поручению президентов государств союза необходимо обеспечить недискриминационный принцип формирования тарифов на услуги по транспортировке газа. Также имеется ряд нерешенных вопросов по торговле электроэнергией. Среди них, например, возможность осуществления расчетов за энергоресурсы в национальных валютах и использования в рамках союза электронных подписей, выданных национальными удостоверяющими центрами,  резюмировал Михаил Мясникович.

Полную версию интервью председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича ИД «Беларусь сегодня» читайте в сегодняшнем номере газеты «Рэспублiка».
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