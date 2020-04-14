Мясникович: в ЕАЭС вырабатывают системные меры по обеспечению экономической стабильности в условиях COVID-19

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БЕЛТА

, —сказал Михаил Мясникович.Докладывая главам государств ЕАЭС об уже принятых решениях, председатель Коллегии рассказал, что для улучшения обеспечения средствами индивидуальной защиты и медицинской техникой Совет ЕЭК решил установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на эти товары. Также временно отменен ряд процедур по оценке соответствия и таможенной очистке медицинских товаров с целью их быстрого поступления на рынки стран союза. Коллегия ЕЭК ввела временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения. Аналогичные меры приняты по продовольственной группе товаров., — отметил Михаил Мясникович., — продолжил он.ЕЭК разработала комплекс совместных антикризисных мер, которые одобрены 10 апреля Евразийским межправительственным советом., — отметил Михаил Мясникович. —Второй раздел мер включает обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики, более активное участие региональных финансовых институтов, таких как Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития, в поддержке экономики стран ЕАЭС в условиях пандемии., — резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.