Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович надеется, что варианты их решения найдут на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется в середине декабря в Минске. Его комментарий по итогам Евразийского межправсовета в Ереване передает БЕЛТА.
Отмечается, что пять вопросов, которые предложено вынести на рассмотрение глав государств для принятия соответствующих решений, касаются вопросов торговли углеводородами и работы институтов развития.
– Документ согласовывался очень непросто, потому что он фактически закрывал бреши, которые были не в полном объеме разрешены в рамках нормативной правовой базы ЕАЭС, – уточнил Михаил Мясникович.
Напомним, что всего в проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривается около 330 пунктов. 19 мая этот проект главы государств союза в целом одобрили. Вместе с тем были высказаны определенные пожелания для доработки документа. Как объяснил Михаил Мясникович, тогда оставалось 32 несогласованных вопроса, а сейчас, после работы с национальными правительствами, их число сократилось до пяти.
Фото: БЕЛТА
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Мясникович: в стратегии евразийской интеграции до 2025 года осталось только пять несогласованных вопросов
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