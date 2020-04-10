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  2. Мясникович: решение вопроса по тарифам на транспортировку газа в ЕАЭС отложено на две недели

Мясникович: решение вопроса по тарифам на транспортировку газа в ЕАЭС отложено на две недели

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза сегодня в целом одобрили проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета. Однако, по его словам, остались несогласованными несколько вопросов:

— Эти вопросы очень серьезные. Один из них касается либерализации автомобильных перевозок. В этом плане договорились, что будут созданы группы высокого уровня, чтобы в течение ближайших двух недель постараться найти подходы к урегулированию этих вопросов. Второе направление касается цен на газ и тарифов на его прокачку. Есть определенные несогласованные позиции с Казахстаном и Россией. И они в течение двух недель на уровне министров энергетики и транспорта должны найти развязку. Третий вопрос касается выравнивания экономического уровня развития. В пятерке не у всех одинаковый уровень развития, и нужны механизмы для того, чтобы обеспечить условия опережающего развития.

Михаил Мясникович сообщил, что через две недели главы правительств намерены вернуться к рассмотрению данных вопросов еще раз. Запланирована очередная встреча.

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