Мясникович о формировании общего газового рынка ЕАЭС: важно выстроить недискриминационные механизмы его работы

Крайне важно выстроить недискриминационные механизмы работы общего газового рынка ЕАЭС. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. По его словам, поэтому особое внимание в ходе формирования общего рынка газа будет уделено ценообразованию, развитию биржевой торговли и обеспечению равного доступа к газотранспортным системам. В частности, порядок биржевых торгов газом разрабатывается уже сегодня совместно с правительствами стран - участниц.





– Создание единых энергетических рынков ЕАЭС является одной из приоритетных задач нашей работы, на решение которой сегодня направлены основные усилия государств евразийской «пятерки». Планируется, что общие рынки заработают с 1 января 2025 года.

Михаил Мясникович сообщил, что уже утверждены концепции и программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и в настоящее время интенсивно реализуются мероприятия, направленные на их выполнение.

– Принципиальные вопросы функционирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов будут регламентированы в международных договорах, работа над которыми также уже ведется. Программами предусмотрено, что международный договор о формировании общего рынка газа будет подписан в 2022 году, а договор по нефтяному рынку – в 2023 году.

Что касается формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов союза, то, по его словам, в качестве механизма определения рыночных цен будут использоваться ценовые индикаторы, определяемые на основе биржевых торгов.

– Помимо этого, будет обеспечен недискриминационный доступ к инфраструктуре транспортировки нефти. Организация биржевой торговли, переход к рыночному ценообразованию на нефтепродукты позволит повысить доступность энергоресурсов для хозяйствующих субъектов стран союза и населения, а также расширить рынки сбыта для независимых производителей нефти и нефтепродуктов.

Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что все эти важные вопросы будет предлагаться отразить в разрабатываемом в настоящее время международном договоре и других документах, но решение остается за странами - участницами.

– Безусловно, от полномасштабного запуска общих рынков выиграют все: они внесут весомый вклад в развитие экономики государств-членов союза, упрочат интеграционный фундамент ЕАЭС, станут мощным фактором развития Евразийского региона в целом, что, несомненно, благоприятно скажется и на достижении общей конечной цели – повышении благосостояния населения наших стран.

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