Мясникович: необходимо выстраивать новую многополярную модель мировой экономики

Поиск новых источников экономического роста и актуализация стратегических приоритетов требуют выстраивания новой многополярной модели мировой экономики. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в видеообращении в рамках Субрегионального диалога 77-й сессии Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая состоялась 28 апреля в Бангкоке. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
Михаил Мясникович сказал: «Государства ЕАЭС определили активизацию диалога между союзом и третьими странами, интеграционными объединениями и международными организациями в качестве одной из приоритетных задач развития евразийской экономической интеграции на период до 2025 года». Он полагает, что «дальнейшему конструированию обновленной международной архитектуры взаимовыгодной кооперации будет способствовать реализация идеи Большого Евразийского партнерства, одним из столпов которого является Евразийский экономический союз».
Согласно предварительным статистическим данным, в 2020 году ВВП Евразийского экономического союза сократился на 2,9%, что менее существенно, чем снижение глобального ВВП. Прогнозы ЕЭК свидетельствуют, что в 2021 году по мере восстановления спроса в ЕАЭС ожидается экономический рост на уровне 3,3%.
По мнению Михаила Мясниковича, для преодоления глобальных вызовов необходима выработка четких шагов и согласованные действия на национальном, а также на международном уровне. «Расширение форматов взаимодействия и запуск новых диалоговых платформ, в том числе под эгидой ООН, являются важными инструментами для определения новых источников экономического роста и обеспечения устойчивого развития. И мы поддержим ваши усилия, чтобы эти меры и решения принимались оперативно», – подытожил он.
Фото: eec.eaeunion.org
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