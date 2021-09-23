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  2. Мясникович и вице-премьер России обсудили подготовку договоров по формированию единых энергорынков ЕАЭС

Мясникович и вице-премьер России обсудили подготовку договоров по формированию единых энергорынков ЕАЭС

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили подготовку международных договоров по формированию общих энергетических рынков в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам евразийской интеграции в нефтегазовой сфере. Такая информация опубликована на сайте ЕЭК.


Уточняется, что до этого на уровне глав государств евразийской «пятерки» были определены Концепция и Программа создания единых рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Аналогичный пакет документов принят по общему рынку газа. Новым важным шагом станет принятие международных договоров по созданию в ЕАЭС единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Данная мера важна, поскольку необходимо наладить общую правовую систему для запуска рынков.

Работа по созданию единых рынков и гармонизации национальных законодательств ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС. Планируется,что общие рынки заработают с 1 января 2025 года.

Фото: ЕЭК
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