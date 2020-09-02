Мясникович и Матвиенко отмечают усиление позитивного эффекта ЕАЭС для граждан

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ЕЭК

Собеседники обсудили вопросы развития Евразийского экономического союза и деятельность Евразийской экономической комиссии. Отмечена большая работа, которую осуществляет ЕЭК для углубления интеграционных связей между государствами-членами.Стороны выразили удовлетворение последовательным развитием интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и усилением его позитивного эффекта для рядовых граждан.В ходе беседы было подчеркнуто, что союз постепенно эволюционирует в ключевой механизм отстаивания на международной арене экономических интересов стран-участниц.