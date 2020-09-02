Сегодня состоялась встреча председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
Фото: ЕЭК
Собеседники обсудили вопросы развития Евразийского экономического союза и деятельность Евразийской экономической комиссии. Отмечена большая работа, которую осуществляет ЕЭК для углубления интеграционных связей между государствами-членами.
Стороны выразили удовлетворение последовательным развитием интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и усилением его позитивного эффекта для рядовых граждан.
В ходе беседы было подчеркнуто, что союз постепенно эволюционирует в ключевой механизм отстаивания на международной арене экономических интересов стран-участниц.
Опубликовано:
122
Мясникович и Матвиенко отмечают усиление позитивного эффекта ЕАЭС для граждан
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter