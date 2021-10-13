Мясникович: ЕАЭС во время пандемии продемонстрировал свою состоятельность и в случае необходимости готов противостоять новым вызовам

Евразийский экономический союз во время пандемии продемонстрировал свою состоятельность и в случае необходимости готов противостоять новым вызовам. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.





– Сегодня с уверенностью можно сказать, что Комиссия и союз испытание пандемией выдержали. Несмотря на объективные сложности мы постарались изменить формат работы, перейти к принятию конкретных нормативных правовых актов и проектному сотрудничеству, если хотите – сделать своеобразную перезагрузку интеграционных процессов, чтобы принимать важные и нужные нормативно-правовые акты прямого действия в рамках Комиссии и ЕАЭС.

По его словам, негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран союза минимизировались за счет более активного сотрудничества наших стран. Как результат – в 2021 году в Евразийском экономическом союзе ожидается рост ВВП на 4 процента после сокращения на 2,9 процента в 2020 году.

– Касательно принимаемых мер, которые в том числе помогут минимизировать последствия пандемии и придать новый импульс развитию экономик союза, хотел бы акцентировать внимание на утвержденной в декабре 2020 года Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которая позволит сделать следующий шаг и перейти на новый уровень экономического сотрудничества.

Михаил Мясникович убежден, что задействование внутреннего и интеграционного потенциала государств ЕАЭС может обеспечить, согласно экспертным оценкам, ежегодные темпы прироста ВВП ЕАЭС выше среднемировых – 4,5 процента против 3,8 – 4 процента.

– Это позволит укрепить позиции союза в мире: доля ЕАЭС в мировом ВВП может вырасти до 3,8 процента, в мировой торговле – до 2,7 процента. Эффект для некоторых государств-членов оценивается в среднем до 13 процентов дополнительного прироста ВВП. Реализация Стратегии-2025 зависит, конечно же, от воли и желания наших государств-членов, – резюмировал он.

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