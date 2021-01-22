Все вирусы постоянно мутируют, и это нормальный процесс. Изменения представляют собой отличия в генетическом коде. В нем может трансформироваться одна "буква", пропасть целый кусок или произойти еще что-нибудь. Все эти изменения не гарантируют, что новый штамм будет опаснее, чем болезнь в ее первоначальном виде. Об этом в программе "О самом главном" заявил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Мутации происходят постоянно, поэтому их много. Так, например, уханьского вируса давно нет, его заместили другие штаммы – и британский в том числе. Конечно, мутирующая болезнь распространяется быстрее, чем ее собратья, но это не приводит к более тяжелому течению болезни, – успокоил врач.
Особенной защиты от видоизмененного коронавируса не требуется. Нужно соблюдать все те рекомендации по предотвращению распространения COVID-19, которые существуют в настоящее время.
– Важно понимать, что эти мутации есть и будут. Главное, что штаммы не меняют правила предосторожности. Сегодня существует прививка, которая действует от мутаций. Также есть рекомендации по выдерживанию социальной дистанции и выполнению мер индивидуальной профилактики, – подытожил Александр Мясников.
Фото: БЕЛТА
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Мясников развеял главный миф о британском штамме коронавируса
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