Чрезмерный прием антибиотиков нарушает микрофлору кишечника и повышает риск развития опасных заболеваний у детей. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, давать ребенку антибиотики по поводу и без ни в коем случае нельзя, так как для здоровья подобное лечение вреднее, чем курение и сладости.
– Оставьте ребенка в покое, не давайте антибиотики, не кутайте его. На ребенке должно быть столько слоев одежды, сколько на взрослом, только на один меньше. И таблетки малышу не нужны. Вы портите микробиом, приводите к развитию аллергии. Препараты нужны тогда, когда они показаны педиатром, – посоветовал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Мясников рассказал, почему опасно давать детям антибиотики
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