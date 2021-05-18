Во время беременности женщинам важно правильно и полноценно питаться. В их рационе не должно быть продуктов, содержащих витамин А и трансжиры, а также непрожаренного мяса. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, беременным нужного много протеина и калорийных блюд. Продуктов, содержащих трансжиры, должно быть минимум. Из рациона важно исключить колбасы и выпечку, поскольку они замедляют рост плода.
Александр Мясников отметил, что женщины во время беременности подвержены такой бактерии, как листерия, поэтому в период вынашивания плода нужно отказаться от копченой рыбы и мягких сыров.
По словам врача, также важно исключить из рациона печеночный паштет, потому что в нем содержится много опасного для беременных и плода витамина А.
– Если вы принимаете витамины, проверьте содержание витамина А. Его там не должно быть либо может быть минимальное количество. Витамин А вызывает расстройство развития плода, – обратил внимание специалист.
Вместе с тем во время беременности женщина может заразиться токсоплазмозом. Заболевание развивается в организме в результате употребления стейков слабой прожарки, поэтому во время вынашивания плода нужно включать в рацион только хорошо прожаренное мясо.
Фото: pixabay.com
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Мясников рассказал об особенностях женского питания во время беременности
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