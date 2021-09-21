Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Мясников рассказал об опасности гриппа для беременных

Мясников рассказал об опасности гриппа для беременных

В эфире программы "О самом главном" врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников призвал беременных женщин вакцинироваться от гриппа, чтобы предупредить заражение и как следствие развитие опасных заболеваний у детей.


– Любой человек старше 6 месяцев должен прививаться от гриппа. Особенно это касается беременных женщин, поскольку заболевание может вызвать выкидыш, – сообщил медик.

Александр Мясников также добавил, что перенесенный беременной женщиной грипп может в дальнейшем отразиться на здоровье малыша. Существуют данные, которые говорят о том, что люди, рожденные в марте и апреле, чаще болеют шизофренией. Согласно одной из версий, это происходит потому, что мамы зимой во время вынашивания плода перенесли грипп.

– Поэтому у рожденных весной выше риски развития рассеянного склероза, неврологических заболеваний и шизофрении, – обратил внимание специалист.

По словам Александра Мясникова, у вакцинированных от гриппа риск осложнений снижается на 33–40 процентов.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы