Мясников рассказал об опасности гриппа для беременных

В эфире программы "О самом главном" врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников призвал беременных женщин вакцинироваться от гриппа, чтобы предупредить заражение и как следствие развитие опасных заболеваний у детей.
– Любой человек старше 6 месяцев должен прививаться от гриппа. Особенно это касается беременных женщин, поскольку заболевание может вызвать выкидыш, – сообщил медик.
Александр Мясников также добавил, что перенесенный беременной женщиной грипп может в дальнейшем отразиться на здоровье малыша. Существуют данные, которые говорят о том, что люди, рожденные в марте и апреле, чаще болеют шизофренией. Согласно одной из версий, это происходит потому, что мамы зимой во время вынашивания плода перенесли грипп.
– Поэтому у рожденных весной выше риски развития рассеянного склероза, неврологических заболеваний и шизофрении, – обратил внимание специалист.
По словам Александра Мясникова, у вакцинированных от гриппа риск осложнений снижается на 33–40 процентов.
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