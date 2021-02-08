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Мясников предупреждает: икота может быть симптомом опасного заболевания

Икота – довольно безобидное явление – на самом деле может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова передает РИА Новости.


По словам эксперта, икота начинается из-за раздражения блуждающего нерва. Он проходит через почти все тело человека. В том числе, через диафрагму.

«Если какие-то проблемы, абсцесс диафрагмы, воспалительный процесс снизу, объемный процесс сверху, то раздражая этот нерв, сигналы идут в мозг, человек может икать», — пояснил Мясников.

Поэтому людям, часто страдающим от икоты (особенно продолжительной), врач порекомендовал не затягивать с получением профессиональной помощи и обратиться к специалистам.

Фото: РИА Новости
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