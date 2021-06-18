Печень пропускает через себя литры крови, сжигает токсины и без передышки выпускает желчь. О данном органе нужно заботиться. С этой целью многие прибегают к "очистке" печени с помощью народных способов. В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников назвал такой способ мифом, заявив о его опасности.
– Очиститель печени я себе не представляю. Все эти народные способы очищения могут принести вред, но точно не пользу. Даже теоретически. Потому что печень является сложнейшим органом, – обратил внимание Александр Мясников.
Отмечается, что лекарственных препаратов для "чистки" печени также не существует.
Фото: pixabay.com
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Мясников опроверг миф о "чистке" печени
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