Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопросы рб эффективности прививок после перенесенного коронавируса. Полезной информацией медик поделился в своем Telegram-канале.
Мясников сообщил о результатах проведенных исследований иммунитета тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, а также не переболевших и вакцинированных, выздоровевших и привитых.
Врач написал, что иммунитет переболевших надежно защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь.
Но в разы меньше защищает от новых штаммов COVID-19.
- Иммунитет вакцинированных защищен от всех штаммов, – пишет Мясников в телеграм-канале.
Мясников процитировал слова доктора, который проводил исследование, о том, что переболевшие коронавирусом вряд ли тяжело заболеют повторно одним из штаммов.
- Но если они вакцинируются, то станут просто пуленепробиваемыми! – заверил Мясников.
Фото: ria.ru
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Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим COVID-19
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