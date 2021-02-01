Анемия может встречаться и у мужчин, и у женщин, причем снижение уровня гемоглобина опасно для всех без исключения. Различаются лишь причины, по которым возникает данная проблем у представителей разных полов. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Возникновение анемии у женщин, по словам врача, объясняется ежемесячными кровопотерями. У мужчин такого нет, поэтому при низком гемоглобине им в обязательном порядке стоит посетить врача, так как проблема может быть симптомом онкологии.
– Мужчины, для вас не существует ненормального гемоглобина. Если уровень железосодержащего белка понижен, обращайтесь к врачу, чтобы провести гастроскопию и колоноскопию. Не пропустите рак, полип и язву, – обратился к мужчинам Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Мясников объяснил, в каких случаях анемия может являться симптомом рака
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