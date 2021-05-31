Вегетососудистая дистония является вымышленным диагнозом, за которой часто стоит депрессия, нервное расстройство или проблемы со щитовидной железой. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Данный частый диагноз обычно сопровождается низким давлением, холодными руками, бледной кожей и сильным сердцебиением. При такой симптоматике врачи обычно ничего [заболеваний] не находят, поэтому ставят вегетососудистую дистонию, то есть диагноз ни о чем. За ним обычно стоит либо депрессия, либо нервное расстройство, либо проблемы со щитовидной железой, – уточнил специалист.
Александр Мясников отметил, что вегетососудистая дистония является клише для определенной симптоматики, хотя за признаками может стоять много болезней.
– Поэтому списывание на один диагноз, тем более вымышленный, мешает правильному пониманию диагностического процесса, – заключил врач.
Фото: скриншот видео
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Мясников объяснил, что на самом деле стоит за диагнозом "вегетососудистая дистония"
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