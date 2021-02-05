Обилие соли в рационе чревато не только гипертонией, болезнями сердца и инсультом, но и развитием рака. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Соль официально входит в список канцерогенов ВОЗ, – отметил врач.
Александр Мясников также обратил внимание на то, что чаще всего соль вызывает именно рак желудка.
Фото: pixabay.com
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Мясников назвал продукт, повышающий риск развития рака
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