Среди множества народных средств, применяемых для лечения различных заболеваний, одно из первых мест занимает теплое молоко. Его эффективность доказана не только при простуде, но и при ангине. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, ангина может возникать как вирусное заболевание или как реакция на повышенную кислотность и аллергию. Поэтому принимать теплое молоко стоит не во всех этих случаях.
– Когда больно глотать, но в горле нет серьезного воспаления, теплое молоко с медом снимает неприятные ощущения, а вирус проходит сам по себе, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Мясников назвал эффективное средство лечения ангины
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