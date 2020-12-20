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  2. Мягкость и беззащитность: Saint Laurent представил коллекцию весна-лето 2021

Мягкость и беззащитность: Saint Laurent представил коллекцию весна-лето 2021

В этом сезоне показ парижского дома высокой моды ждали если не все, то многие. Интерес к новой коллекции был подогрет тем, какой она будет, а самое главное, в каком формате представлена, ведь Saint Laurent был одним из первых, кто отказался от традиционного участия в Неделе Моды в Париже, объявив, что предпочитает представить свою коллекцию в нужное время и в правильном направлении.

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По началу многие расстроились, что не смогут лицезреть эффектные подиумные шоу бренда на фоне Эйфелевой башни, однако креативному директору Saint Laurent Энтони Ваккарелло было, чем удивить других дизайнеров и модных критиков. Шоу модного дома прошло…в пустыне. 

Многие предположили, что локация находится на севере Африки, однако точно так и неизвестно. В любом случае, это было необычно и, как всегда, впечатляюще. Модели настолько уверенно идут по песку, будто бы в этом нет ничего сложного или странного.

В свою очередь, дизайнер отметил, что пустыня для него символизирует тоску по безмятежности, открытому пространству, более медленному ритму. 


К слову, до показа, бренд выпустил тизер коллекции, в котором цветные огни переливались на поверхности кактусов. Тогда многие ошибочно посчитали, что это намек на показ коллекции в ботаническом саду Мажорель в Марракеше, который в 1980 году приобрели дизайнер Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже. Но даже, если окажется, что шоу прошло действительно в Африке, то это в любом случае будет очевидный реверанс в сторону Ива Сен-Лоран, ведь дизайнер родился и вырос в Алжире. На протяжении всего своего творческого пути он часто вдохновлялся родной страной. 

Как и многие модные дома в 2020 году для показа своей коллекции Saint Laurent выбрал формат фильма. Работа принадлежит режиссеру Натали Кангилем, с которой бренд работает уже не первый сезон. За музыкальное оформление отвечал электронный музыкант Sebastian, с которым Ваккарелло сотрудничает уже третий год. 


Теперь, наконец, перейдем к самому интересному, какой была весенняя коллекция Saint Laurent и что о ней нужно знать: 

«Freedom of the movement», что означает свобода движения - так охарактеризовал свою новую коллекцию Энтони Ваккарелло. По сравнению с предыдущим показом, здесь героиня бренда, как и сама одежда стали чуть мягче, а дух коллекции более нежный и беззащитный. Полупрозрачные тюлевые платья с перьями относят нас к золотому веку Голливуда, где были актуальны будуарные наряды. 



Saint Laurent известен своей особой любовью к черному цвету, модные критики даже как-то сказали, что Ваккарелло не умеет работать с цветом. Бренд ответил на это заявление красиво, и в прошлом сезоне, коллекция была насыщена всеми цветами радуги. В новой весенней коллекции черный вернулся почти в прежнем избытке. Нет, тотал блэка не было, присутствовали все же и яркие элементы. К примеру, дизайнер создал халат и комбинезон не в привычном монохроме, а с цветочным принтом ярко-желтого, розового, красного и бирюзового цветов. 




Конечно же, в своей коллекции Ваккарелло не мог обойти нынешние обстоятельства с пандемией. В линейке были представлены велосипедные шорты, которые оказались правдивым взглядом на то, как мы на самом деле одевались в условиях изоляции. Были также и те, кто проводил время целыми днями не только в спортивной одежде, но и пижамах и нижнем белье. Для них Ваккарелло создал серию домашних халатов и пеньюаров, которые сделали бы изоляцию похожей на классическую открытку в стиле пин-ап.




Отдельного внимания заслуживают украшения. Золотые лепестки, стрекозы и бабочки украшают шеи и запястья моделей. Ваккарелло взял их из архивов скульптора-сюрреалиста Клод Лаланн. 

Своему шоу Saint Laurent дал название I Wish You Were Here – такую надпись мы видим на экране в конце показа. Видимо, так Энтони Ваккарелло предлагает зрителям отправиться вместе с ним в бескрайнюю пустыню, чтобы увидеть всю красоту своими глазами. 



























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