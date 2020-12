Мягкость и беззащитность: Saint Laurent представил коллекцию весна-лето 2021

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

По началу многие расстроились, что не смогут лицезреть эффектные подиумные шоу бренда на фоне Эйфелевой башни, однако креативному директору Saint Laurent Энтони Ваккарелло было, чем удивить других дизайнеров и модных критиков. Шоу модного дома прошло…в пустыне.Многие предположили, что локация находится на севере Африки, однако точно так и неизвестно. В любом случае, это было необычно и, как всегда, впечатляюще. Модели настолько уверенно идут по песку, будто бы в этом нет ничего сложного или странного.В свою очередь, дизайнер отметил, что пустыня для него символизирует тоску по безмятежности, открытому пространству, более медленному ритму.К слову, до показа, бренд выпустил тизер коллекции, в котором цветные огни переливались на поверхности кактусов. Тогда многие ошибочно посчитали, что это намек на показ коллекции в ботаническом саду Мажорель в Марракеше, который в 1980 году приобрели дизайнер Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже. Но даже, если окажется, что шоу прошло действительно в Африке, то это в любом случае будет очевидный реверанс в сторону Ива Сен-Лоран, ведь дизайнер родился и вырос в Алжире. На протяжении всего своего творческого пути он часто вдохновлялся родной страной.Как и многие модные дома в 2020 году для показа своей коллекции Saint Laurent выбрал формат фильма. Работа принадлежит режиссеру Натали Кангилем, с которой бренд работает уже не первый сезон. За музыкальное оформление отвечал электронный музыкант Sebastian, с которым Ваккарелло сотрудничает уже третий год.Теперь, наконец, перейдем к самому интересному, какой была весенняя коллекция Saint Laurent и что о ней нужно знать:«Freedom of the movement», что означает свобода движения - так охарактеризовал свою новую коллекцию Энтони Ваккарелло. По сравнению с предыдущим показом, здесь героиня бренда, как и сама одежда стали чуть мягче, а дух коллекции более нежный и беззащитный. Полупрозрачные тюлевые платья с перьями относят нас к золотому веку Голливуда, где были актуальны будуарные наряды.Saint Laurent известен своей особой любовью к черному цвету, модные критики даже как-то сказали, что Ваккарелло не умеет работать с цветом. Бренд ответил на это заявление красиво, и в прошлом сезоне, коллекция была насыщена всеми цветами радуги. В новой весенней коллекции черный вернулся почти в прежнем избытке. Нет, тотал блэка не было, присутствовали все же и яркие элементы. К примеру, дизайнер создал халат и комбинезон не в привычном монохроме, а с цветочным принтом ярко-желтого, розового, красного и бирюзового цветов.Конечно же, в своей коллекции Ваккарелло не мог обойти нынешние обстоятельства с пандемией. В линейке были представлены велосипедные шорты, которые оказались правдивым взглядом на то, как мы на самом деле одевались в условиях изоляции. Были также и те, кто проводил время целыми днями не только в спортивной одежде, но и пижамах и нижнем белье. Для них Ваккарелло создал серию домашних халатов и пеньюаров, которые сделали бы изоляцию похожей на классическую открытку в стиле пин-ап.Отдельного внимания заслуживают украшения. Золотые лепестки, стрекозы и бабочки украшают шеи и запястья моделей. Ваккарелло взял их из архивов скульптора-сюрреалиста Клод Лаланн.Своему шоу Saint Laurent дал название I Wish You Were Here – такую надпись мы видим на экране в конце показа. Видимо, так Энтони Ваккарелло предлагает зрителям отправиться вместе с ним в бескрайнюю пустыню, чтобы увидеть всю красоту своими глазами.