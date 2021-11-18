"Мы выполняем свои обещания". Эйсмонт об урегулировании кризиса с беженцами и предложенном Меркель механизме

"Да, в развитие разговоров Президента Беларуси с канцлером Германии я проинформирую об обстановке на этот момент. На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тыс. беженцев. Из них на границе – в так называемом стихийном лагере – около 2 тыс. человек. И от 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли", – отметила Наталья Эйсмонт.
Она рассказала, что в ходе первого разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил Президент Беларуси, был следующим:
"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".
"Как видите, даже уже на сегодняшний день мы свои обязательства выполняем! Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину", – отметила пресс-секретарь.По ее словам, остальные, те, кто находится в Беларуси, продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу – и прежде всего в Германию.
"То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать. И тем не менее уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с Министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", – обратила внимание Наталья Эйсмонт.
Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились Президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора.
"И еще. В связи с тем, что в последние двое суток, применив против мирных беженцев слезоточивый газ, светошумовые гранаты, используя ядохимикаты, гербициды, пестициды и так далее, польское правительство объявило это некоей "победой", причем не только над Беларусью, но и над Россией – именно так преподносятся ими в СМИ события на белорусско-польской границе. Мы же понимаем: для того, чтобы отвлекать внимание собственной общественности, польского народа. Президент в этой связи на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий. Условие одно – их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем", – подчеркнула Наталья Эйсмонт.
Фото: БЕЛТА