Обращение Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы

Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы опубликовал обращение от имени общественного объединения к ветеранам-пограничникам.

"Мы в этом году отметили 75-летие Великой Победы. К сожалению, все претенденты на пост Президента Республики Беларусь, кроме А. Г. Лукашенко, в своей предвыборной кампании даже не упоминают об этом. Для них прошлое не имеет значения. Для новой плеяды претендентов на власть подвиги белорусского народа в Великой Отечественной войне и заслуги советского строя звучат архаично и скучно, – сказано в обращении. – Более того, уже не идет и в зачет все то, что сделано за период становления независимости Беларуси. Страна для них в «развале, отсталости», а силовые структуры в «темноте и грязи»".

В общественном объединении уверены, что новым ставленникам сегодня тесно: "Нет якобы свободы капитала и всего, что с ним связано. Чего они хотят? Они хотят узаконить то несвойственное белорусам, что уже, к сожалению, проникает в наше общество. Поэтому в их агитации сегодня идеология либертарианства и всеобщей дозволенности. Мы видим, что их мечты далеки от Беларуси".

Особо подчеркивается, что ветеранам в программе Тихановской «Я хочу» места вообще не нашлось: "Можем ли мы, ветераны, сомневаться, за кого отдать свой голос?! Мы вместе с нынешним Президентом отстаивали, создавали и строили независимую Беларусь. Мы всегда были его гарантированным и надежным активом. Будем и дальше! У нас нет оснований думать иначе. Не то время! Не та обстановка!"