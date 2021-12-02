"Мы видим этот мир одинаковыми глазами". Лукашенко назвал отношения с Путиным братскими

Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал свои отношения с Президентом России Владимиром Путиным как братские. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.
"Мы родные братья. Это сейчас ярко проявилось. Мы видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир. Да, мы можем переваривать это все в голове, крутить, вертеть... Можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки. Но глаза наши видят этот мир одинаково", – заявил белорусский лидер.
"Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем. И я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи. У нас очень добрые отношения", – добавил Глава государства.
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