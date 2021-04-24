"Мы видим, что здесь можно жить и работать" - Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии чернобыльских районов

Глава государства рассказал, что первой его задачей 20 с лишним лет назад было сделать так, чтобы ушел страх в отношении темы Чернобыля: "Где-то запугали - объективно, субъективно. Ситуация была непростая. Надо было успокоить людей, разобраться самим. Надо было психологически преодолеть этот страх".



В Гомеле была создана научная и медицинская база по изучению соответствующих проблем, а сейчас отечественные наработки востребованы и в других странах, в частности в Японии.





Далее на протяжении лет велась дальнейшая работа по возрождению и реабилитации чернобыльских территорий. "Мы сделали ряд шагов и продемонстрировали людям, что здесь надо и можно жить, - сказал Президент. - Мы преодолели психологически этот барьер. Потом начали потихоньку исследовать земли. И мы видим, что их надо в оборот запускать".



Александр Лукашенко отметил, что была критика на этот счет, но время показало правильность выбранного пути.



"За лето мы создадим программу и будем видеть, что надо в Наровле, что в Брагине, что в Хойниках. Это три основных района. Ветку мы более-менее подтянули. И будем видеть, что нам нужно еще сделать на юге Беларуси. Еще где-то что-то построим в других районах, которые не так загрязнены, как эти три", - сказал Президент.





Он отметил, что это будет третий крупный шаг в освоении этих территорий. "Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить. Аккуратно, не перегибая. Главное, конечно, безопасность, чтобы люди себя чувствовали в безопасности, не боялись. Мы на практике убедились, что поступили правильно, что не бросили эти земли", - добавил глава государства.

