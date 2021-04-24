Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. "Мы видим, что здесь можно жить и работать" - Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии чернобыльских районов

"Мы видим, что здесь можно жить и работать" - Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии чернобыльских районов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии пострадавших чернобыльских районов. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Полесского радиационно-экологического заповедника, передает корреспондент БЕЛТА.


"Нужна новая конкретная программа с точками - где будут жить люди и чем они будут заниматься. За лето правительство со специалистами подготовит конкретную программу с ответами на вопрос, что мы будем делать в заповеднике", - сказал Президент.

"Я каждый год топтал эти земли и убедился, что решение правильное. Жить и работать здесь можно. Это уже не стратегия. Стратегия понятна. И мы должны реализовать ее через конкретные программы и инвестиции", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что первой его задачей 20 с лишним лет назад было сделать так, чтобы ушел страх в отношении темы Чернобыля: "Где-то запугали - объективно, субъективно. Ситуация была непростая. Надо было успокоить людей, разобраться самим. Надо было психологически преодолеть этот страх".

В Гомеле была создана научная и медицинская база по изучению соответствующих проблем, а сейчас отечественные наработки востребованы и в других странах, в частности в Японии.


Далее на протяжении лет велась дальнейшая работа по возрождению и реабилитации чернобыльских территорий. "Мы сделали ряд шагов и продемонстрировали людям, что здесь надо и можно жить, - сказал Президент. - Мы преодолели психологически этот барьер. Потом начали потихоньку исследовать земли. И мы видим, что их надо в оборот запускать".

Александр Лукашенко отметил, что была критика на этот счет, но время показало правильность выбранного пути.

"За лето мы создадим программу и будем видеть, что надо в Наровле, что в Брагине, что в Хойниках. Это три основных района. Ветку мы более-менее подтянули. И будем видеть, что нам нужно еще сделать на юге Беларуси. Еще где-то что-то построим в других районах, которые не так загрязнены, как эти три", - сказал Президент.

Он отметил, что это будет третий крупный шаг в освоении этих территорий. "Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить. Аккуратно, не перегибая. Главное, конечно, безопасность, чтобы люди себя чувствовали в безопасности, не боялись. Мы на практике убедились, что поступили правильно, что не бросили эти земли", - добавил глава государства.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Брестское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Авторы
СКАНИРУЙТЕ