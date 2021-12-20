Главная "Мы тоже хотим учиться": дети в ТЛЦ устроили стихийный митинг Опубликовано: 20.12.2021 18:37:00 720 "Мы тоже хотим учиться": дети в ТЛЦ устроили стихийный митинг Вечером в ТЛЦ "Брузги" дети устроили стихийный митинг. На рисунках они изобразили свои простые мечты: как сидят за партами, спят в теплой кровати. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Наталья ТЫЧКО Написать автору Фото: Александр КУШНЕР Версия для печати Новости и статьи