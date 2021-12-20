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  2. "Мы тоже хотим учиться": дети в ТЛЦ устроили стихийный митинг

"Мы тоже хотим учиться": дети в ТЛЦ устроили стихийный митинг

Вечером в ТЛЦ "Брузги" дети устроили стихийный митинг. На рисунках они изобразили свои простые мечты: как сидят за партами, спят в теплой кровати.




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Фото: Александр КУШНЕР
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