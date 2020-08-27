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  2. "Мы тебя убьем!" – продолжается гнусная травля журналистов

"Мы тебя убьем!" – продолжается гнусная травля журналистов

Жертвами кибербуллинга становятся даже журналисты развлекательных каналов.

На этот раз под травлю попали сотрудники бобруйской радиостанции “Зефир”. Несмотря на то что станция дает в эфир развлекательный музыкальный контент, на ее сотрудников начали оказывать беспрецедентное давление. Журналистов призвали уволиться в связи с тем, что их главный редактор Алена Родовская поддержала Александра Лукашенко. Она рассказывает:

“Когда я на "Фейсбуке" достаточно четко выразила свою позицию, там началась просто какая-то вакханалия. Ты враг, каратель, фашист”. 

Это, заметим, без учета сотен сообщений с матом и прямыми угрозами. Сотрудники станции заявили, что разница в политических взглядах – не повод бросать любимую работу.

“Мы государственное СМИ и в любом случае будем выражать точку зрения государства”, – сказала главный редактор.

   rud@sb.by
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