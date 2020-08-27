"Мы тебя убьем!" – продолжается гнусная травля журналистов

На этот раз под травлю попали сотрудники бобруйской радиостанции “Зефир”. Несмотря на то что станция дает в эфир развлекательный музыкальный контент, на ее сотрудников начали оказывать беспрецедентное давление. Журналистов призвали уволиться в связи с тем, что их главный редактор Алена Родовская поддержала Александра Лукашенко. Она рассказывает:Это, заметим, без учета сотен сообщений с матом и прямыми угрозами. Сотрудники станции заявили, что разница в политических взглядах – не повод бросать любимую работу., – сказала главный редактор.