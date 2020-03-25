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  2. «Мы с вами!» — Гомельщина выразила поддержку народу Италии в борьбе с коронавирусом

«Мы с вами!» — Гомельщина выразила поддержку народу Италии в борьбе с коронавирусом

Письма от имени жителей Гомельской области направлены Чрезвычайному и Полномочному Послу Итальянской Республики в Республике Беларусь Марио Джорджо Стефано Бальди, а также руководителям семи регионов Италии.   

 

«Разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких, желаем скорейшего выздоровления заболевшим, восхищаемся мужеством итальянского народа в борьбе с эпидемией. Выражаем уверенность, что решительные меры итальянских властей, медиков, а также помощь мирового сообщества позволят преодолеть это тяжелое испытание и с оптимизмом вернуться к привычному укладу жизни», — сказано в послании за подписью председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.

Брифинг по этой же теме сегодня провел председатель международного благотворительного объединения «Помощь детям Чернобыля» Геннадий Корецкий. Он отметил, что Италия оказывает гуманитарную помощь уже больше тридцати лет. За это время только по линии данного фонда на оздоровлении побывали более 120 тысяч детей. А многие белорусские и итальянские семьи за это время по-настоящему сроднились.


Итальянские друзья также оказывали помощь в ремонте детских садов и школ, участвуют в медицинских проектах. Буквально сегодня благотворительная организация «Помощь детям Парма» перечислила 3000 евро на приобретение медицинского оборудования для Кормянской ЦРБ.

К сожалению, есть пострадавшие и среди тех, кто непосредственно помогал нашим детям. В числе госпитализированных с коронавирусом мэр г. Лукка Алесандро Тамбелини, а также представитель правительства области Эмилия-Романья Барбара Лори, которая побывала с визитом в Гомеле.


О том, насколько серьезная ситуация сейчас в Италии, позволяет составить представление выдержка из письма, написанного одним из партнеров фонда:

«Ситуация действительно сложная, если не сказать катастрофическая. Мы находимся в состоянии войны с невидимым, подлым врагом. Вы этого не видите, не чувствуете, а когда замечаете — слишком поздно, и у вас нет защиты. Наши выпуски новостей — настоящие военные бюллетени. Мы больше не знаем, куда положить наших мертвых. Мы живем в запертых домах, в абсолютно невероятной атмосфере…»


— Несмотря на все происходящее, ассоциации, с которыми мы сотрудничаем, гарантируют, что работа по оздоровлению будет продолжаться, как только появится такая возможность, — отмечает Геннадий Корецкий, с трудом сдерживая волнение. — В эти дни нам поступает много звонков от людей, организаций, которым когда-то помогли итальянские друзья. Вопрос у всех один: чем сегодня мы можем помочь? Пока — словами моральной поддержки и добрыми мыслями. От имени наших детей и семей, которые за эти годы по-настоящему сроднились, хочу выразить надежду, что с бедой удастся справиться в ближайшем будущем. Италия, мы с тобой!

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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