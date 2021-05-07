Так высказался сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» гендиректор телеканала СТВ Кирилл Казаков, говоря о приближающемся Дне Победы.
– Во время одного из наших ток-шоу на этой неделе четыре важных понятия мы поставили в один ряд. Это герб, флаг, гимн и победа. Все это и есть символы нашего государства. В этом году мы празднуем не только освобождение от немецко-фашистских захватчиков, но и победу над вызовами 2020 года, – поделился мнением собеседник и добавил, что следует помнить и тех, кто защищал страну в прошлом году. Кирилл Казаков вспомнил медиков, журналистов, педагогов, политиков и общественных деятелей, которые буквально стали грудью и не позволили изменить страну по самому худшему сценарию.
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Мы празднуем не только освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но и победу над вызовами 2020 года – Казаков
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