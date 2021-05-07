Мы празднуем не только освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но и победу над вызовами 2020 года – Казаков

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– поделился мнением собеседник и добавил, что следует помнить и тех, кто защищал страну в прошлом году. Кирилл Казаков вспомнил медиков, журналистов, педагогов, политиков и общественных деятелей, которые буквально стали грудью и не позволили изменить страну по самому худшему сценарию.