Мы поедем, мы помчимся: Топ-10 необычных зимних развлечений

1. Катание на квадроциклах и снегоходах

2. Подледный дайвинг

3. Катание на собачьих упряжках

4. Сноукайтинг

5. Прогулки на снегоступах

6. Катание на сноубайках

7. Тюбинг

8. Джиббинг

9. Айс-клайминг

10. Катание на санях с парусом

Что может быть лучше, чем рассекать заснеженные дороги на лихом железном коне с мотором? Да ничего! Поэтому смело садитесь за руль снегохода! Чтобы научиться управлять чудо-машиной вовсе не нужно учиться в автошколе, полчаса практики – и вы снежный гонщик!Если вы экстремал, можете попробовать такой вид спорта, как подледный дайвинг. Он ничем не отличается от обычного – то же самое погружение на глубину (за исключением экстремально низких температур и ледяного купола над водоемом). Но бояться не стоит – во время погружения за вами будет наблюдать инструктор и следить, чтобы все было хорошо. Также заплыв с вами будут осуществлять как минимум два натренированных человека, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, вытащить вас из воды.Важно! Если вы плохо переносите холод либо заметили признаки простуды, откажитесь от заплыва, это может быть опасно!Ранее собачьи упряжки использовали для исследований Северного и Южного полюсов Земли. Но теперь почувствовать себя полярным путешественником может абсолютно любой желающий. Это развлечение не только быстрое, но и очень задорное. К тому же после катания можно погладить четвероногих друзей человека и немного поиграть, но только с разрешения кинолога.Под этим мудреным названием скрывается катание на сноуборде с парашютом. Нет, вам нужно не выпрыгивать из самолета, а всего лишь скатиться с горы. Поток воздуха подхватит парашют и потянет вас за собой без лишних усилий. Только придется подготовиться к синякам, потому что ветер может сыграть злую шутку и вы окажетесь носом в сугробе. Но для этих случаев есть защитный костюм и шлем, чтобы сделать катание приятным и безопасным.Если на лыжах вы чувствуете себя неуклюжим, постоянно застреваете либо цепляетесь за деревья и своих соседей, замените их на удобные и практичные снегоступы. Для них не нужна специальная обувь, снегоступы крепятся на обычные ботинки с низкой подошвой. С их помощью можно проходить сугробы, передвигаться по льду и даже кататься с горы!Сноубайки похожи на велосипеды по своей конструкции, они гораздо легче снегоходов и квадроциклов, поэтому более подвижны. Они подходят для катания на узких дорожках и гладких гор. Именно гладких, потому что для скалистых местностей этот вид транспорта слишком хрупкий и может сломаться.Наверняка вы слышали это слово, оно означает обычное катание с горки. Только если санки, спринты и ледянки ушли в далекое прошлое, мягкие надувные ватрушки занимают первые позиции. Их легко можно приобрести в любом магазине либо взять напрокат. К тому же, для тюбинга не нужен лед на горе, только снег. Но вместе с этим, их очень трудно остановить, особенно на высокой скорости. Поэтому следите, чтобы на пути не было посторонних, и соблюдайте правила катания.На самом деле это ещё одно заимствованное развлечение из теплых сезонов. Джиббинг представляет собой выполнение скейтбордных трюков на сноуборде. Джиббингисты катаются на заснеженных рампах, скользят на перилах и железных турниках. Чтобы освоить этот вид спорта, придется сильно постараться, но зато летом вы сможете поразить своих знакомых блестящими трюками на скейтплощадке безо всяких тренировок.Если вы экстремал и душа тянет вас в горы, можете попробовать себя в ледолазании. Многие скалолазы любят взбираться на горы именно в холодное время года, чтобы своими глазами лицезреть заснеженные красоты. Даже если у вас нет опыта, это нестрашно, вы можете записаться в группы для новичков, там поднимаются на небольшие вершины. Незабываемые впечатления вам будут гарантированы.Парашют есть, скейтборд есть, почему бы не включить в список зимних развлечений еще и парус? Сани с парусом имеют даже свое название – буер. Буера использовал князь Олег в битве при Константинополе, позже парусные сани применялись для ловли рыбы и перевозки товаров. В некоторых странах даже есть яхт-клубы спортсменов-буеровщиков. Поэтому сейчас покататься под парусом может любой желающий, и для этого вовсе не нужно море и жаркое летнее солнце. Снег и мороз прекрасно подойдут.