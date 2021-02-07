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  2. Мы поедем, мы помчимся: Топ-10 необычных зимних развлечений

Мы поедем, мы помчимся: Топ-10 необычных зимних развлечений

Последний месяц зимы радует нас морозами и снегопадами. Поэтому если вы еще не успели вкусить все прелести холодного времени года, у вас еще есть шанс наверстать упущенное. А чем именно заняться, чтобы не запереться дома и не заскучать, мы вам подскажем.

1. Катание на квадроциклах и снегоходах


Что может быть лучше, чем рассекать заснеженные дороги на лихом железном коне с мотором? Да ничего! Поэтому смело садитесь за руль снегохода! Чтобы научиться управлять чудо-машиной вовсе не нужно учиться в автошколе, полчаса практики – и вы снежный гонщик!

2. Подледный дайвинг


Если вы экстремал, можете попробовать такой вид спорта, как подледный дайвинг. Он ничем не отличается от обычного – то же самое погружение на глубину (за исключением экстремально низких температур и ледяного купола над водоемом). Но бояться не стоит – во время погружения за вами будет наблюдать инструктор и следить, чтобы все было хорошо. Также заплыв с вами будут осуществлять как минимум два натренированных человека, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, вытащить вас из воды.
Важно! Если вы плохо переносите холод либо заметили признаки простуды, откажитесь от заплыва, это может быть опасно!

3. Катание на собачьих упряжках


Ранее собачьи упряжки использовали для исследований Северного и Южного полюсов Земли. Но теперь почувствовать себя полярным путешественником может абсолютно любой желающий. Это развлечение не только быстрое, но и очень задорное. К тому же после катания можно погладить четвероногих друзей человека и немного поиграть, но только с разрешения кинолога.

4. Сноукайтинг


Под этим мудреным названием скрывается катание на сноуборде с парашютом. Нет, вам нужно не выпрыгивать из самолета, а всего лишь скатиться с горы. Поток воздуха подхватит парашют и потянет вас за собой без лишних усилий. Только придется подготовиться к синякам, потому что ветер может сыграть злую шутку и вы окажетесь носом в сугробе. Но для этих случаев есть защитный костюм и шлем, чтобы сделать катание приятным и безопасным.

5. Прогулки на снегоступах


Если на лыжах вы чувствуете себя неуклюжим, постоянно застреваете либо цепляетесь за деревья и своих соседей, замените их на удобные и практичные снегоступы. Для них не нужна специальная обувь, снегоступы крепятся на обычные ботинки с низкой подошвой. С их помощью можно проходить сугробы, передвигаться по льду и даже кататься с горы!

6. Катание на сноубайках


Сноубайки похожи на велосипеды по своей конструкции, они гораздо легче снегоходов и квадроциклов, поэтому более подвижны. Они подходят для катания на узких дорожках и гладких гор. Именно гладких, потому что для скалистых местностей этот вид транспорта слишком хрупкий и может сломаться.

7. Тюбинг


Наверняка вы слышали это слово, оно означает обычное катание с горки. Только если санки, спринты и ледянки ушли в далекое прошлое, мягкие надувные ватрушки занимают первые позиции. Их легко можно приобрести в любом магазине либо взять напрокат. К тому же, для тюбинга не нужен лед на горе, только снег. Но вместе с этим, их очень трудно остановить, особенно на высокой скорости. Поэтому следите, чтобы на пути не было посторонних, и соблюдайте правила катания.

8. Джиббинг


На самом деле это ещё одно заимствованное развлечение из теплых сезонов. Джиббинг представляет собой выполнение скейтбордных трюков на сноуборде. Джиббингисты катаются на заснеженных рампах, скользят на перилах и железных турниках. Чтобы освоить этот вид спорта, придется сильно постараться, но зато летом вы сможете поразить своих знакомых блестящими трюками на скейтплощадке безо всяких тренировок.

9. Айс-клайминг


Если вы экстремал и душа тянет вас в горы, можете попробовать себя в ледолазании. Многие скалолазы любят взбираться на горы именно в холодное время года, чтобы своими глазами лицезреть заснеженные красоты. Даже если у вас нет опыта, это нестрашно, вы можете записаться в группы для новичков, там поднимаются на небольшие вершины. Незабываемые впечатления вам будут гарантированы.

10. Катание на санях с парусом


Парашют есть, скейтборд есть, почему бы не включить в список зимних развлечений еще и парус? Сани с парусом имеют даже свое название – буер. Буера использовал князь Олег в битве при Константинополе, позже парусные сани применялись для ловли рыбы и перевозки товаров. В некоторых странах даже есть яхт-клубы спортсменов-буеровщиков. Поэтому сейчас покататься под парусом может любой желающий, и для этого вовсе не нужно море и жаркое летнее солнце. Снег и мороз прекрасно подойдут.
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Мы поедем, мы помчимся: Топ-10 необычных зимних развлечений
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