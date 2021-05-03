Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мы пережили 2020-й, сохранили ценности и приоритеты. Под таким напором многие бы не справились – Кривошеев

Мы пережили 2020-й, сохранили ценности и приоритеты. Под таким напором многие бы не справились – Кривошеев

Накануне Дня печати, который традиционно отмечается в Беларуси 5 мая, в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа радио» поговорили о важности этого события с председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым. 


Сначала гость эфира обратился к истории и напомнил, что дата приурочена к первому выпуску газеты «Правда» – он вышел в свет 5 мая 1912 года.

– В этот знаменательный день будут вручены главные журналистские награды. Это конкурсы «Золотое перо» и «Дебют», премия ветеранов журналистики. В этом году мы считаем особенно важным поддержать наших коллег и товарищей: вместе был пережит тяжелейший 2020-й, – сказал собеседник. 

Андрей Кривошеев не стал анонсировать и разглашать итоги конкурсов. Он отметил, что участие приняли сотни журналистов, были представлены даже циклы работ. Он также пояснил, что сперва конкурсантов отбирает редакция – член Белорусского союза журналистов. Потом такую же миссию выполняют областные организации. И заключающий этап – отбор в комиссии по этике и профессиональным наградам.


В преддверии профессионального праздника руководитель Белорусского союза журналистов адресовал коллегам следующие слова:

– Я хочу всех поздравить и поблагодарить за честность, принципиальность. За тот качественный рывок, который мы показали в прошлом году. Эта работа достойна восхищения. Мы удержали наши ценности и приоритеты. Согласитесь, под таким напором не многие бы справились. Отрадно, что уже в среду я буду вручать вам, коллеги, высокие награды. Их получат профессионалы  – настоящие государственники, – высказался руководитель.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
В Центральном районе Минска горел частный дом
Мы пережили 2020-й, сохранили ценности и приоритеты. Под таким напором многие бы не справились – Кривошеев
Игорь Шуневич покидает пост гендиректора минского "Динамо"
Певица Элли Голдинг впервые стала мамой
Футболисты «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча чемпионата Франции
Работа светофоров в Минске на пересечении пр.Независимости и ул.Козлова восстановлена
В Беларуси сахарную свеклу осталось посеять менее чем на 10% площадей
«Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в игре чемпионата Англии, Бэйл оформил хет-трик
Луч солнца золотого: топ-17 фактов о Солнце
4 мая в «СБ» пройдет прямая телефонная линия по вопросам вакцинации против коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женя, «Времечко» и Никита
9 Мая в Гродно у Кургана Славы состоится областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей»
В Кличеве женщина погибла при пожаре в частном доме
Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Валенсией»
За прошедшие сутки в Минске зарегистрировали 88 дорожно-транспортных происшествий
В Минске на пересечении пр.Независимости и ул.Козлова не работает светофор
Власти Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Минске на пересечениях пр.Дзержинского – ул.Щорса и ул.Немига – ул.К.Цеткин восстановлена работа светофоров
Блинкен заявил, что администрация США ставит своей целью закрытие тюрьмы Гуантанамо
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два ума, две судьбы
Накануне ВОВ белорусские военные провели операцию, засекреченную на десятилетия
Когда профессия машиниста мостового крана становится женской
Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана выросло до 183
В Барановичах при пожаре в многоэтажке спасен человек
Белорусские экологи предлагают разработать общие требования к контейнерам для фармацевтических отходов
Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
В Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей
Санэпидслужба призывает родителей проявлять бдительность при выборе изделий для ухода за детьми
Чем могут помочь эксперты судебно-экспертных подразделений
В Кот-д'Ивуаре из-за столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 17 человек
мнение
Михаил КУЧКО
«Тишина» не выстрелила
Как противостоять пневмококку?
О чем должны помнить родители, чтобы помочь ребенку пережить пубертатный период
На пересечениях пр.Дзержинского с ул.Щорса и ул.Немига с ул.К.Цеткин в Минске не работают светофоры
Чем вызвана активность на рынке недвижимости
Заслуженной артистке РСФСР Наталье Андрейченко исполняется 65 лет
Зачем женщинам тестостерон
Как ухаживать за шелковицей
На Эльбрусе нашли тела пропавших в апреле альпинистов
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске
Городской велопробег пройдет в Могилеве 8 мая
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Бои без правил. И победителей
В Греции открываются заведения общепита
В Грузии перестал работать общественный транспорт
В Нидерландах провели четвертую перепись пчел
Авторы
СКАНИРУЙТЕ