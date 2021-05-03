Мы пережили 2020-й, сохранили ценности и приоритеты. Под таким напором многие бы не справились – Кривошеев

Сначала гость эфира обратился к истории и напомнил, что дата приурочена к первому выпуску газеты «Правда» – он вышел в свет 5 мая 1912 года., – сказал собеседник.Андрей Кривошеев не стал анонсировать и разглашать итоги конкурсов. Он отметил, что участие приняли сотни журналистов, были представлены даже циклы работ. Он также пояснил, что сперва конкурсантов отбирает редакция – член Белорусского союза журналистов. Потом такую же миссию выполняют областные организации. И заключающий этап – отбор в комиссии по этике и профессиональным наградам.В преддверии профессионального праздника руководитель Белорусского союза журналистов адресовал коллегам следующие слова:– высказался руководитель.