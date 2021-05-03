Накануне Дня печати, который традиционно отмечается в Беларуси 5 мая, в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа радио» поговорили о важности этого события с председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым.
Сначала гость эфира обратился к истории и напомнил, что дата приурочена к первому выпуску газеты «Правда» – он вышел в свет 5 мая 1912 года.
– В этот знаменательный день будут вручены главные журналистские награды. Это конкурсы «Золотое перо» и «Дебют», премия ветеранов журналистики. В этом году мы считаем особенно важным поддержать наших коллег и товарищей: вместе был пережит тяжелейший 2020-й, – сказал собеседник.
Андрей Кривошеев не стал анонсировать и разглашать итоги конкурсов. Он отметил, что участие приняли сотни журналистов, были представлены даже циклы работ. Он также пояснил, что сперва конкурсантов отбирает редакция – член Белорусского союза журналистов. Потом такую же миссию выполняют областные организации. И заключающий этап – отбор в комиссии по этике и профессиональным наградам.
В преддверии профессионального праздника руководитель Белорусского союза журналистов адресовал коллегам следующие слова:
– Я хочу всех поздравить и поблагодарить за честность, принципиальность. За тот качественный рывок, который мы показали в прошлом году. Эта работа достойна восхищения. Мы удержали наши ценности и приоритеты. Согласитесь, под таким напором не многие бы справились. Отрадно, что уже в среду я буду вручать вам, коллеги, высокие награды. Их получат профессионалы – настоящие государственники, – высказался руководитель.
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Мы пережили 2020-й, сохранили ценности и приоритеты. Под таким напором многие бы не справились – Кривошеев
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