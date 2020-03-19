Мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации

— Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Несмотря на некую критику с моей стороны (я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во вред), мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует.
Глава государства отметил, что, наблюдая за происходящим, приходит к выводу, что цивилизованный мир нашей планеты с ума сошел:
— Уже и политики начинают советы давать и использовать в своих интересах эти все процессы. В зависимости от того, что в какой конкретной стране происходит.
Тем не менее, по словам Президента, польза от этого, несомненно, есть:
— В чем она заключается? Прежде всего в том, что мы встряхнули систему здравоохранения. Особенно эпидемиологи, вирусологи, о которых мы вообще забыли. Хорошо, что мы еще сохранили эту систему с советских времен и не угробили вас. А так мы людей лечим-лечим, а что там эпидемиологическая обстановка — да ничего страшного. А вот этот психоз нас заставил как-то встряхнуться и в этом направлении поработать.
По мнению Президента, самая страшная эпидемия в мире — это паника. В этой связи Александр Лукашенко потребовал от участников совещания исчерпывающей информации по ряду вопросов.
— Первое. Какова обстановка и какие прогнозы по коронавирусу на ближайшие дни и недели? И дело не только в этом коронавирусе. Меня эпидемиологическая обстановка интересует по другим вирусам. Мы об этом не говорим, но у нас больше проблем с другими вирусами и болезнями, чем с коронавирусом. Второе. Какие меры предпринимаются для предотвращения новых случаев завоза в Беларусь разного рода вирусов. Мы проанализировали ситуацию за два с половиной месяца. У нас ни одного случая заболеваемости внутри Беларуси по COVID-19. Ни одного случая! Все завезены из-за границы. Кто из Италии, кто из Германии, России привезли несколько случаев и так далее.
Александр Лукашенко также обратил внимание, что в нашей стране много иностранных граждан, например, студентов и сотрудников иностранных предприятий:
— Охвачены ли они полноценным медицинским наблюдением и лечением, как это было со студентом из Ирана, который, к счастью, оказался здоровым. Он преодолел все эти вирусы и сегодня выписан. Хотя я министра здравоохранения предупреждал: не надо закрывать БНТУ из-за этого случая. Потому что вроде бы с температурой парень, а других признаков (кашель, еще что-то) у него не было. Ну закрыли, перестраховались. Но я министру сказал: вот увидишь, через некоторое время ты его отпустишь как здорового человека. Так и получилось. Слава богу, что обошлось. Просто к месту сегодня об этом сказать.
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