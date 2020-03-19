Мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации



— Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Несмотря на некую критику с моей стороны (я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во вред), мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует.







Глава государства отметил, что, наблюдая за происходящим, приходит к выводу, что цивилизованный мир нашей планеты с ума сошел:



— Уже и политики начинают советы давать и использовать в своих интересах эти все процессы. В зависимости от того, что в какой конкретной стране происходит.



Тем не менее, по словам Президента, польза от этого, несомненно, есть:



— В чем она заключается? Прежде всего в том, что мы встряхнули систему здравоохранения. Особенно эпидемиологи, вирусологи, о которых мы вообще забыли. Хорошо, что мы еще сохранили эту систему с советских времен и не угробили вас. А так мы людей лечим-лечим, а что там эпидемиологическая обстановка — да ничего страшного. А вот этот психоз нас заставил как-то встряхнуться и в этом направлении поработать.

